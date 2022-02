부여 왕릉원서 백제 장례문화 단서 발견돼

4호분 무덤 입구 바닥 양쪽에서 매납 시설 두 기 발견

토기를 똑바로 세우고 편평한 판석을 뚜껑처럼 덮어

부여 왕릉원에서 백제 장례문화를 가늠할 수 있는 토기 두 점이 확인됐다.

국립문화재연구원 국립부여문화재연구소는 지난해 9월부터 발굴조사 중인 부여 왕릉원 4호분 무덤 입구 바닥 양쪽에서 매납 시설 두 기가 발견됐다고 23일 전했다. 매납 시설은 토기를 똑바로 세우고 편평한 판석을 뚜껑처럼 덮은 형태로 확인됐다. 백제 고분 묘도(무덤 입구에서 시신을 두는 방까지 이르는 길)에서 토기에 돌을 덮은 시설이 발견되기는 처음이다. 연구소 관계자는 "묘도를 축조한 뒤 다시 묘도 바닥을 파서 토기를 매납했다"며 "당시 제의과정을 복원하는데 중요한 단서"라고 말했다. 이어 "토기에 담긴 내용물을 밝히기 위해 국립문화재연구원 보존과학연구실과 함께 유기물 분석 등을 진행하고 있다"고 부연했다.

부여 왕릉원은 일제강점기에 확인된 고분 여섯 기와 1966년 보수정비공사 과정에서 찾은 고분 한 기로 구분된다. 발견 당시 조사내용이 빈약하고 사진과 도면자료도 부족해 백제 장례문화를 파악하는 데 어려움이 있었다. 특히 4호분은 도면이 남아 있지 않고 봉분의 규모와 위치 등에서 차이도 확인돼 재조사가 시급했다. 연구소는 발굴조사를 진행해 현실(시신을 안치한 방), 연도(고분 입구에서 시신을 안치한 방까지 이르는 길), 묘도로 이뤄진 굴식돌방무덤을 확인했다.

연구소는 다음 달부터 3호분도 발굴조사한다. 4호분처럼 정비된 봉분의 규모와 위치에서 차이가 확인돼 올바른 정비 및 복원 안 마련에 주안점을 둘 방침이다. 연구소 관계자는 "고분의 입지와 조영 순서 파악에 있어 중요한 성과가 나올 것으로 예상한다"며 "조사과정을 영상으로 제작하고 공유해 관련 성과를 빠르게 공개하겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr