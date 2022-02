라온화이트햇, 글로브포인트와 메타버스 기반 교육 서비스 추진

[아시아경제 강나훔 기자] IT 보안 기업 라온시큐어의 자회사 라온화이트햇이 비대면 실습 교육 서비스 플랫폼 '이트레이닝닷컴'의 고도화를 통해 메타버스 교육 사업에 본격적으로 나선다.

라온화이트햇은 가상현실(VR) 에듀테크 기업 글로브포인트와 ‘메타버스 기반 교육 서비스 공동사업 추진’ 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약으로 두 회사는 ▲글로벌 수준의 메타버스 기반 교육 서비스 플랫폼 공동 개발 ▲대체불가토큰(NFT) 발행을 통한 메타버스 환경에서의 교육 콘텐츠 거래 생태계 구축 ▲메타버스 교육 플랫폼과 실감 구현 기술 기반 고품질 실습 콘텐츠 확충 등을 추진하기로 했다.

앞서도 두 회사는 지난해 8월 비대면 환경에서 효과적인 실습 교육을 제공하기 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 라온화이트햇은 이를 기반으로 11월 비대면 실습 교육 전용 플랫폼 ‘이트레이닝닷컴’을 선보였다. ‘이트레이닝닷컴’은 블록체인 기반 DID, 클라우드 가상화, VR 등의 신기술을 적용해 보다 안전하고 몰입도 높은 비대면 실습 교육 환경을 제공한다.

이번 공동사업은 ‘이트레이닝닷컴’을 글로벌 에듀테크 시장 수준에 부합하는 메타버스 기반 교육 서비스 플랫폼으로 발전시키는 것을 목표로 한다. 이를 위해 블록체인, 확장현실(XR) 등 혁신 기술을 적극 활용해 메타버스 플랫폼의 보안 수준과 실습 교육 콘텐츠의 품질을 향상시킬 계획이다.

이정아 라온화이트햇 대표는 "두 회사의 기술력을 결합한 높은 수준의 메타버스 기반 실습 교육 서비스를 개발, 글로벌 에듀테크 시장 진출을 위한 발판을 마련하겠다"고 말했다.

