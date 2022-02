레졸루트, 경구용 당뇨병성 황반부종 치료제 'RZ402' 미국 1b상 긍정적 결과

한독·제넥신 최대주주인 미국 바이오벤처

다회용량상승연구…1일 1회 경구 투여 안전성·내약성 확인

[아시아경제 이관주 기자] 한독 한독 002390 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,500 2022.02.23 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 한독, 3분기 별도 영업이익 85억…전년동기대비 19%↓한독-제넥신, 지속형 성장호르몬 유럽 희귀의약품 지정 한독, 주당 300원 현금배당 결정 close 과 제넥신이 최대주주로 있는 미국 바이오벤처 레졸루트(Rezolute, Inc.)가 22일(현지시간) ‘RZ402’ 미국 1b상 다회용량상승연구(MAD)에 대한 긍정적인 주요 결과를 발표했다. 이번 결과에 따라 레졸루트는 RZ402의 1일 1회 경구 투여에 대한 가능성을 재확인했으며, 올해 하반기 2단계 임상에 돌입할 계획이다.

레졸루트가 개발하고 있는 RZ402는 당뇨병성 황반부종 치료를 위한 혈장 칼리크레인 억제제이다. 기존 주사제의 한계를 극복하는 경구용 치료제로 개발되고 있다. 한독은 2019년 제넥신과 레졸루트에 투자해 최대주주가 된 데 이어 2020년 RZ402에 대한 한국 내 상업화 권리를 획득했다.

최근 완료된 1b상 다회용량상승연구 결과에서 RZ402는 이전 단회용량상승시험과 비교해 더 높은 용량에서도 안전성과 내약성을 보이는 것으로 나타났다. 심각한 부작용과 약물 부작용 등의 위험은 보고되지 않았다.

라즈 아그라왈 레졸루트 부사장은 “RZ402는 기존 주사제의 한계를 극복하는 경구용 치료제로, 당뇨병성 황반부종 치료의 새로운 패러다임이 될 수 있을 것”이라며 “특히 당뇨병성 황반부종으로 고통받는 환자들의 시력 손실을 막을 수 있을 것”이라고 말했다.

레졸루트는 희귀, 대사 질환에 대한 표적 치료제를 개발하고 있는 미국 바이오벤처로 2020년 나스닥에 성공적으로 상장됐다. 주요 R&D 파이프라인으로는 희귀 소아 내분비 질환인 선천성 고인슐린증 치료제 RZ358, 당뇨병성 황반부종 치료를 위한 경구 혈장 칼리크레인 억제제 RZ402가 있으며 한독은 이 두 제품에 대한 한국 내 상업화 권리를 보유하고 있다. 레졸루트는 올해 개최되는 학회에서 현재까지 진행된 RZ402 임상에 대한 최종 결과를 발표할 계획이다.

