이준석, 安 발언에 "ㄹㅇㅋㅋ 댓글로"…국민의당 "'조롱의힘' 개명해라"

국민의당, 이준석 향해 "저급한 정치행태…정치 품격 나락으로 떨어트려"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의당은 이준석 국민의힘 대표가 안철수 대선 후보를 조롱한 것과 관련해 22일 "이 대표의 선전이 거듭될수록 윤석열 국민의힘 대선 후보의 낙선은 예견된 일이 될 것"이라고 비판했다.

윤영희 국민의당 중앙선거대책위원회 부대변인은 이날 '윤석열 후보 낙선운동 삼매경 중인 조롱의힘 이준석 대표'라는 제목의 논평을 내고 "이 대표의 저급한 정치행태가 대한민국 정치 품격을 나락으로 떨어트리고 있다"고 말문을 열었다.

이어 "과거 엘리트 보수를 자처하던 국민의힘에는 더 이상 일말의 품격도 없다"며 "당의 얼굴인 대표부터 정책본부장까지 인터넷 커뮤니티만 보고 SNS에서 킥킥대는 모습이 가관이다. 차라리 '조롱의힘'으로 개명하길 추천한다"고 비꼬았다.

그는 또 "윤 후보는 이 대표가 혹시 이재명 더불어민주당 후보의 비공식 선대위원장으로 임명받은 건 아닌지 꼭 확인해보길 바란다"며 "윤 후보를 향한 진심 어린 조언"이라고 했다.

앞서 이 대표는 이날 페이스북에 '안철수, 윤석열 향해 '단일화 겁나서 도망쳤다…윤석열이 포기하면 내가 정권교체'라는 제목의 기사를 공유한 뒤 "댓글로 'ㄹㅇㅋㅋ' 네 글자만 치세요"라며 조롱하는 듯한 글을 올렸다.

'ㄹㅇㅋㅋ'는 '리얼'(real·진짜)의 초성 'ㄹㅇ'과 웃음을 뜻하는 'ㅋㅋ'를 합친 말이다. 온라인 공간에서는 "네 말이 다 맞다"며 상대의 주장을 조롱하는 의미로 주로 사용된다.

이 대표가 공유한 기사에는 안 후보가 부산 유세에서 야권 단일화 관련 질문을 받고 "경선을 하자고 제안했는데, (윤 후보가) 겁이 나서 도망쳤다"며 "(윤 후보가) 포기해 주면 제가 정권교체를 하겠다"고 말한 내용이 포함됐다.

한편 이 대표는 안 후보가 야권 단일화 협상 결렬을 선언한 것을 두고 "그분은 항상 하고 싶은 대로 하는 분"이라고 말했다.

이 대표는 지난 21일 KBS라디오 '주진우 라이브'에서 "(처음에) 단일화하자고 한 분도 안 후보, 중간에 단일화 안 하겠다고 선언한 분도 안 후보다. 완주도 (안 후보가) 이번 대선 기간 중에만 2~3번 정도 선언했다"며 "안 후보에 대해서 잘 아시는 많은 분은 '그냥 가만히 놔두면 된다. 하시고 싶은 거 다 하시면 된다'라는 말을 한다"고 했다.

또 이 대표는 조롱성 발언에 대한 지적이 나오자 "저는 안 후보를 조롱할 수 있다. 정치인들과는 상호 조롱한다"며 "안 후보에 대해 정치인 대 정치인으로서 무슨 말이든 할 수 있다. 그런데 국민의당은 선거 때마다 단일화를 가지고 협박을 한다. 이는 근절돼야 할 양태"라고 꼬집었다.

