서울소방, 현장대응업무 공백 방지 '비상대응체계' 강화…추가대책 마련

다수 소방서 현장출동인력 집단감염 대비 인력 지원

본부 중심의 총괄 관리 강화, 비상시 현장경력 내근직원 투입 등 시행

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 최근 코로나19 확진자가 급증하는 상황에서 현장출동인력 집단감염에 대비해 재난대응업무를 유지하기 위한 비상대응체계를 강화한다.

23일 소방재난본부는 출동 소방력 확보 기준 구체화, 격리상황 모니터링 및 인력 총괄관리 강화, 현장업무 경력직원 인력풀 지원 등으로 이미 시행하고 있는 업무 연속성 계획 보다 신속성과 실효성을 높일 계획이라고 밝혔다.

이에 재난·사고 지휘 및 화재진압 소방력 확보 기준은 기존 3단계에서 5단계로 세분화한다. 다수 소방서가 동시에 집단감염상황에 놓일 경우를 상정해 격리인원 규모에 따라 인접 소방서 인력 재배치, 본부 인력 투입 등 구체적 기준을 마련했다. 119구조대와 구급대는 필수인력 기준에 따라 부족한 인력 만큼 교대근무방식 변경, 인력풀 차출 등을 통해 출동인력을 확보하게 된다.

소방재난본부는 격리자 현황을 상시 모니터링하고 필요인력 규모에 따라 소방서간 출동인력 재배치, 현장업무 경력 내근직원 투입 등을 신속하게 결정하여 출동 공백을 원천적으로 방지한다는 방침이다.

이를 위해 화재진압, 인명구조, 구급이송 등 핵심 업무별 세부 출동대 편성기준을 마련하고 본부, 안전체험관 등 행정인력의 현장업무경력, 자격을 고려하여 인력풀 확보 및 지원계획을 수립했다. 특히 119신고를 접수하고 상황을 관리하는 서울종합방재센터는 업무 연속성 확보를 위해서 상황관리업무 경력을 보유한 직원 인력풀을 별도로 구성해 다수 격리자 발생시 최우선적으로 인력이 투입된다.

소방재난본부는 이 같은 비상대응계획을 전일 소방지휘관 영상 회의를 개최해 전파하고 일선 소방서의 사례 등을 공유했다. 최태영 서울소방재난본부장은 지휘관 회의를 통해 “오미크론 확산세가 심각한 상황에서 소방기관이 공백없이 시민의 안전을 확보하는 것이 어느 때보다 중요하다”며 “비상시 가용인력을 신속하게 투입하여 빈틈없는 재난대응태세를 유지해야 한다”고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr