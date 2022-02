이해찬, 尹 겨냥 "아무리 무식해도 관료 말 이해할 정도는 돼야"

이재명, 尹에 "이런 사람을 검찰총장으로 임명했다니…뭔가에 홀렸었나 보다"

[아시아경제 허미담 기자] 이해찬 전 더불어민주당 대표는 22일 윤석열 국민의힘 대선 후보를 겨냥해 "대통령이 아무리 무식해도 최소한 관료들이 하는 말을 이해할 정도는 되어야 하지 않겠나"라고 평가절하했다.

이 전 대표는 이날 이재명 민주당 대선 후보의 소통 플랫폼 '이재명 플러스'에 게재한 칼럼을 통해 "어제 TV 토론을 보면서 느낌이 딱 한 문장으로 정리가 되더라. '대선 후보 셋과 무식하고 오만한 정치 검사 하나의 토론'이다"며 이같이 말했다.

그는 "예전에는 토론 못 한다고 했던 안철수 국민의당 후보도 새삼 관록이 돋보였다. 그러나 윤 후보의 TV 토론은 3제, 즉 지식과 태도, 진정성 그 어느 것도 수준 이하"라고 일갈했다.

이 전 대표는 "윤 후보는 삼성전자를 데이터플랫폼 기업으로 바꾼다고 했다. 국내외 삼성전자 공장 직원들이 들으면 큰일 날 이야기다. 인프라 구축, 하드웨어와 관련된 것은 4차 산업혁명의 데이터와 플랫폼 경제 개념 속에는 없다"며 "본인이 무식해도 관료에게 맡기면 된다는 발상은 속된 말로 '전두환 시절' 이야기"라고 지적했다.

이어 "지금 시대에는 통하지 않고 통해서도 안 될 이야기"라며 "아니, 사실 조선시대에도 왕은 유식해야 했으니, 전두환 시절에나 통하던 얘기라 해야겠다"고 했다.

또 그는 윤 총장을 향해 "더 나쁜 것은 태도"라고 비판했다. 이 전 대표는 "상대방 후보의 질문에 '그거 대답하는데 시간을 쓰기 싫어서'라고 하고, '원래 잘 바꾸지 않았느냐'라고 비아냥거리기까지 한다"며 "얼마나 오만하고 무례한 작태인가. 문득 열차 좌석에 구둣발을 올려놓은 장면과 겹친다"고 꼬집었다.

그러면서 그는 "후보일 때 상대방과 유권자에게 저런데, 대통령이 되면 국민을 사람으로 알까 싶다"며 "이런 사람을 검찰총장으로 임명했다니, 우리가 뭔가에 홀렸었나 보다"고 했다.

아울러 "TV 토론에서 윤석열의 나라를 본다. 대통령은 무식하고 막무가내로 구는데, 검찰, 언론, 국민의힘, 부패한 고위 관료 같은 기득권은 뒤에서 자기 이익만 챙기는 기득권의 나라가 될 것"이라며 "오만하고 무례하며 약한 사람은 그저 약자란 이유만으로 조롱하고 멸시하는 야만의 나라가 될 것이다. 대통령의 가족을 비롯한 권력자의 주변은 맘껏 사기 치고 주가 조작을 해도 수사와 기소조차 되지 않는 무소불위의 부정부패, 사법 불공정의 나라가 될 것 같다"고 주장했다.

끝으로 이 전 대표는 "정권 교체니 유지니, 진보니 보수니를 떠나, 우선 제정신 가진 사람들이 힘을 합쳐서 이런 나라가 되는 일은 막아야 하지 않겠나"라며 "지금 우리에게는 현명하고 이성적인 선택으로 미래의 최악을 막을 의무가 있는 것 같다"고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr