이재명, 안철수에 러브콜 "한때 대표로 모셨고 나름 존경하는 분"

안철수-윤석열, 야권 단일화 결렬

이재명 "安의 새정치 꿈, 나와 일치하는 면 있다"

[아시아경제 박현주 기자] 야권 후보 단일화가 사실상 결렬된 가운데 이재명 더불어민주당 대선후보가 안철수 국민의힘 대선후보를 두고 "제가 한때 대표로 모시던 분이시기 때문에 제 나름대로 존경하는 분"이라고 치켜세웠다. 정치권에서는 이 후보가 안 후보를 향해 단일화 '러브콜'을 보내고 있다는 해석이 나온다.

이 후보는 22일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에서 "안 후보가 가진 새정치의 꿈이 평소 제가 말씀드리던 정치 개편, 정권 교체를 넘어선 정치 교체, 시대 교체와 일치하는 면이 있다"고 밝혔다.

이 후보는 이어 "조금만 더 현실적 문제를 더한다면 저희는 거대 의석을 가지고 있기 때문에 실제로 정치 개혁은 합의가 되면 얼마든지 할 수 있는 상황"이라면서 "통합정부도 평소 소신으로 반대 진영, 못 하겠다 쪽을 뺀 모든 진영이 힘을 합쳐서 유능한 인재, 좋은 정책은 다 쓰고 국민에게 평가받자 이런 입장으로 한 말"이라고 밝혔다.

진행자가 '안 후보와 함께 통합정부를 구성하겠다는 것이냐'는 취지로 묻자, 이 후보는 "특정 후보에 대해서 그렇게 말한 것이 아니라 협력 가능한 모든 진영이 함께하자 것"이라며 "소위 (안 후보에게) 단일화 제안을 했다고 해석되는 건 조금 부담스럽다"고 일축했다.

이 후보는 앞서 지난 20일에도 안 후보를 향해 러브콜을 보낸 바 있다. 그는 지난 20일 밤 자신의 페이스북에 글을 올려 "안 후보님의 고뇌에 공감한다"면서 "안 후보의 구체제 정치 종식과 새정치를 향한 정치 교체의 열망과 의지에 공감한다"고 언급했다.

민주당 내에서도 안 후보와의 연대 가능성을 열어두고 있다. 송영길 대표는 20일 서울 여의도 당사에서 기자들과 만나 "저희는 안철수 후보가 제시하는 과학기술강국 어젠다를 소중하게 생각하고 잘 수용할 자세가 돼 있다"고 강조했다.

송 대표는 이어 "이번 선거 공학적인 단일화 여부를 넘어서 민주당이 집권하더라도 이재명 후보 말대로 통합정부 구성하겠다는 자세를 갖고 항상 열려있다"며 "일관되게 말씀드렸지만 안 후보가 주장하는 과학기술강국, 대한민국의 정신은 이재명 후보가 전폭 수용해 과기부총리 공약으로 흡수했다"고 했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr