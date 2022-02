'우크라이나 사태' 돈바스 지역 포성 계속… 사상자 속출

[아시아경제 김대현 기자] 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 정부군과 친러 반군의 교전이 계속돼 22일(현지시간) 사상자가 발생했다.

이날 독일 DPA통신은 우크라이나군의 발표를 인용하며 정부군 병사 2명이 사망하고 18명이 중상을 당했다고 전했다. 이 지역에서 반군 소속 군인도 1명이 숨지고, 3명이 다쳤다.

DPA통신 도네츠크 지역 노보루간스크에서 민간인도 1명이 사망하고 5명이 다쳤으며, 또 다른 반군 장악 지역인 루간스크에서도 민간인 1명이 다쳤다고 보도했다.

분쟁 현장을 취재 중인 언론인이 포격을 당했다는 보도도 있다. 러시아 타스통신은 도네츠크 반군 지역의 한 매체를 인용해 미국과 러시아 등에서 온 언론인 4명이 도네츠크의 한 고속도로에서 차량 폭파 현장을 취재하던 중 우크라이나 군의 포격을 당했다고 했다. 다만 포탄이 빗나가면서 언론인 모두 다치지 않고 무사한 것으로 전해졌다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr