尹 "대통령 바보짓 안하고 정부 멍청한 짓 안 하면 대한민국 못 살 수 없어"

"이재명 대선후보 만든 사람들이 민주당 정권의 부패와 무능, 무도함 만든 주역"

[아시아경제 나주석 기자, 익산=권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 22일 "무능하고 부패하며 오만하고 무도한 정권이 다시 집권 연장되지 않도록 저지하고 정권 교체하라는 책임을 제게 주셨다"고 말했다.

윤 후보는 전라북도 익산역 동부광장에서 열린 집중유세에서 "익산 시민들이 이렇게 저를 불러 키워주신 이유가 뭐겠냐"며 이 같이 말했다.

그는 "저는 자유민주주의자"라면서 "자유라고 하는 것은 힘 있고 돈 많은 사람들이 마음대로 사는 게 아니라, 모든 사람이 어느 정도의 경제적 능력과 교육의 기회를 받아야만 자유인이 될 수 있다. 자유인이 될 수 있는 것 모든 국민들이 자유인이 돼야하는 건 우리 공동체 구성원인 국민 모두가 함께 책임져야 하는 일"이라고 말했다.

윤 후보는 "정부는 대통령이 바보짓 안 하고 정부가 멍청한 짓 안하면 대한민국은 못살 수 없는 나라라는 믿음을 갖고 있다"며 "모든 국민이 자유인으로서 기본적인 문화와 복지, 자유를 누릴 수 있게끔 우리 자유인으로 연대해야 된다는 생각을 가진다"고 주장했다.

윤 후보는 이재명 더불어민주당 대선후보를 겨냥해 "대장동 뿐 아니라 언론에서 보셨듯 백현동, 정자동, 성남FC, 코나아이 이런 셀 수 없는 이런 비리의 몸통으로 지목받는 사람이 어떻게 5000만 국민의 운명을 결정을 짓는 대통령이 될 수 있냐"며 "이런 사람을 대통령 후보로 만든 저 정당의 주역들이 바로 지난 5년간 민주당 정권의 부패와 무능, 무도함을 만들어낸 바로 그 주역들이라고 생각한다"고 말했다.

그는 익산을 한식의 세계와 거점으로 만들겠다는 공약도 내놨다. 윤 후보는 " 4차산업혁명의 첨단기술 적용해 스마트농업과농식품 가공업과 이 과거 추진했다가 제대로 결실 보지 못햇던 한식의 세계화 이런 것을 전부 모아서 익산을 거점도시로 만들어 우리 세계에서 자랑스러운 우리 한식의 세계화에 거점도시를 만들어내겠다"고 약속했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr익산=권현지 기자 hjk@asiae.co.kr