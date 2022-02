AI가 전화로 안부 묻고 말동무도…서울시, 4월부터 중장년 1인가구 'AI 생활관리서비스'

고독사 위험 큰 중장년 1인가구 외로움 해소하고 사회적 고립 예방…4월 시범실시

AI가 주1~2회 안부·건강체크, 일상대화로 정서적 안정…위기징후 모니터링도

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 고독사 위험이 큰 50~60대 중장년층 1인가구의 외로움 관리와 사회적 고립 예방을 위한 가칭 ‘AI 생활관리서비스’를 오는 4월부터 시작한다고 23일 밝혔다. 이는 오세훈 시장이 1월 발표한 서울시 1인가구 안심종합계획의 4대 안심정책' 고립안심 분야의 중 하나로 추진된다.

서울시에 따르면 오는 4월부터 AI가 휴대전화나 집전화로 주 1~2회 전화를 걸어 식사는 잘 하고 있는지, 잠은 잘 자는지 등 안부를 챙기고 운동, 독서 등 취미생활이나 바깥활동 같은 일상생활도 관리해준다. 소소한 대화를 나누는 말동무가 되어 외로움에 취약한 1인가구의 정서적인 안정도 돕는다. 특히 AI 대화 모니터링을 통해 위기징후가 발견될 경우엔 자치구 공무원들이 대상자의 상태를 즉각 확인하고 유관기관 및 분야별 공공지원 서비스를 연계해 지원에 나선다.

서울시는 우선 4월부터 5~6개 자치구, 중장년 1인가구 300명 내외를 선정해 시범사업을 실시한다. 시범사업을 통해 개선점을 발굴하고, 기술을 검증·고도화해 2026년까지 서울시 전역 중장년 1인가구 3만명까지 지원대상을 확대할 계획이다. 시범사업 대상은 그동안 청년층과 노년층에 비해 상대적으로 소외됐던 5~60대 중장년 1인가구 300명 내외이다. 이를 위해 시는 25개 자치구에 수요조사를 실시한 바 있으며, 최종 5~6개 자치구가 시범사업에 참여할 예정이다.

아울러 서울시는 시범사업을 통해 수집된 생활패턴과 욕구사항 분석 및 모니터링 결과 등을 바탕으로 서울시 및 자치구에서 운영하고 있는 공공서비스 및 사회관계망 프로그램과 연계하고 향후 중장년 1인가구 정책발굴에도 활용한다는 방침이다. AI 생활관리서비스 사업에 참여하는 중장년 1인 가구는 전문가, 유관기관 관계자와 정기적인 토의 등을 통해 의견을 개진할 수 있고 서울시는 사업진행 과정에서 개선사항을 반영, 중장년 1인가구 참여자의 몰입감을 높여나갈 방침이다.

AI를 활용한 1인가구 생활관리서비스를 수행할 민간사업자 공모기간은 오는 24일부터 3월 14일까지이며, 사업기간은 총 6개월이다. AI 기술을 활용하여 1인가구 문제해결에 관심 있는 기업, 대학(원), 연구기관이 참여 가능하며, 컨소시엄 형태로도 참여가 가능하다.

이해선 서울시 1인가구 특별대책추진단장은 “사회적으로 고립되거나 외로움을 느끼는 사람은 자신감과 행복감이 상대적으로 낮고 질병 및 각종 사고에 취약할 수 밖에 없다”며 “서울시 AI 생활관리서비스를 통해 중장년 1인가구가 일상을 회복하고 사회공동체 일원으로 당당하고 건강하게 생활할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

