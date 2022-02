유럽안보협력기구 "러시아, 돈바스 분리독립 승인 철회해야"

[아시아경제 김대현 기자] 러시아가 우크라이나 동부 돈바스 지역의 분리·독립을 승인한 것과 관련 유럽안보협력기구(OSCE) 측이 강력 규탄했다.

21일(현지시간) 헬가 슈미트 OSCE 사무총장, 올해 OSCE 순환 의장을 맡은 폴란드의 즈비그니에프 라우 외무장관, 마르가레타 세데르펠트 OSCE 의회 의장, 로베르토 몬텔라 OSCE 의회 사무총장 등은 공동 성명을 내고 러시아의 결정이 철회돼야 한다고 촉구했다.

이들은 "이번 승인은 긴장만 더 고조할 뿐이고, 이 지역에 사는 사람들을 우크라이나의 다른 지역과 분리할 것"이라며 "러시아는 모든 OSCE 참여국처럼 다른 국가의 주권과 영토 보전을 존중하겠다는 약속을 했다"고 지적했다.

특히 "이번 조처는 국제법과 기본적인 OSCE 원칙의 위반이자 민스크 협정에 어긋나는 것"이라며 "러시아에 이번 결정을 즉각 철회할 것을 요구한다"고 덧붙였다. 민스크 협정은 우크라이나 동부의 평화를 실현하기 위해 분쟁 당사자인 우크라이나 정권과 친러시아파 무장 조직 등의 대표자가 2014년 9월 OSCE의 중재로 벨라루스의 수도 민스크에서 맺은 협정이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 우크라이나 동부 돈바스 지역 분리주의 공화국들에 러시아군을 파견해 평화유지군 임무를 수행하라고 국방부에 지시했다.

푸틴 대통령은 "도네츠크인민공화국(DPR) 수장의 요청과 관련, 러시아 국방부는 (이 공화국과) '우호·협력·상호 원조에 관한 조약' 체결 전까지 러시아군을 이용해 DPR에서 평화유지군 기능을 수행하도록 하라"고 지시했다. 루간스크인민공화국(LPR) 독립 승인 명령을 통해서도 자국 국방부에 같은 지시를 내렸다.

