인천공항공사, 공항가족 한마음 청렴 결의대회…"입주시설 내 청렴문화 확산"

[아시아경제 유현석 기자] 인천국제공항공사는 22일 오후 인천공항 제 1 여객터미널 CS아카데미에서 인천공항 종사자의 청렴·윤리 문화 확산을 위한 '공항가족 입주자서비스 개선협의회 한마음 청렴 결의대회'를 개최했다고 밝혔다.

코로나19 방역 수칙을 준수하는 가운데 진행된 이날 행사에는 인천국제공항공사 류진형 운영본부장을 비롯한 인천공항시설관리, 인천공항운영서비스 임직원 및 입주자 대표가 참석했다.

청렴 결의대회는 △입주자서비스 만족도 조사결과 공유 △외부강사 청렴특강 △청렴 결의 선서 순으로 진행되었으며, 청렴 결의문 선서를 통해 참석자들은 직무수행과정에서 법과 원칙을 준수하고 부패를 예방하는 등 인천공항 내 청렴·윤리문화 확산에 솔선수범할 것을 다짐했다.

류진형 인천국제공항공사 운영본부장은 “이번 청렴 결의대회를 바탕으로 깨끗하고 투명한 임대관리 업무체계를 확립하고, 현장 내 다양한 입주자와의 상생협력관계를 공고히 해 입주서비스 품질을 향상시켜 나갈 계획”이라며 “이를 통해 앞으로 인천공항의 여객서비스가 한 단계 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 인천공항공사는 2022년도를 인천공항 재도약의 원년으로 삼고, 공항운영 정상화, 공항경쟁력 강화 및 지속가능 미래성장 등 3대 축을 중심으로 한 10대 중점추진과제를 지난 1월 공표했다. 그 일환으로 전사적 윤리경영 강화를 통한 청렴도 개선을 목표로 제시한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr