푸틴 "러시아군 파견"… 우크라이나 "국경선 바뀌지 않을 것"

젤렌스키 대통령 "서방 파트너들의 조처 기다려"

[아시아경제 나예은 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 자국 친러 분리주의 반국 지배지역에 대한 독립 승인과 평화유지군 파병 결정 등을 비난하며 자국의 어떤 영토도 절대 포기하지 않을 것이라고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 22일(현지 시각) 오전 대국민 연설에서 "러시아의 행동은 우크라이나의 온전성과 주권에 대한 침해"라면서 "러시아가 어떻게 결정하든 우크라이나의 국경선은 현재에서 바뀌지 않을 것"이라고 강조했다.

그는 러시아의 조처가 2015년 체결한 '민스크 협정'에서의 전면 탈퇴를 의미한다고 주장하며 "이는 평화적 노력과 기존 협상 체계를 파괴한 것"이라고 비판했다. '민스크 협정'은 우크라이나 동부 돈바스(도네츠크·루간스크주) 지역에서 우크라이나 정부군과 러시아의 지원을 받는 친러 반군 간의 종전을 위해 유럽안보협력기구(OSCE)의 중재 하에 체결된 협정이다.

젤렌스키 대통령은 "러시아 연방은 실제로는 2014년부터 돈바스에 주둔하고 있던 자국 병사의 존재를 합법화한 것"이라며 "우리는 평화를 원하며 정치적·외교적 해결을 지지한다"고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 동맹국들에 대한 러시아에 대한 명확하고 효과적인 제재 조치를 취해줄 것을 촉구했으며, 우크라이나·러시아·독일·프랑스 지도자들에게 긴급 정상회담을 열 것을 제안했다.

아울러 "노르망디 4차 긴급회담 소집이 개시됐다"면서 "(서방) 파트너들의 확실하고 효과적인 조처를 기다리고 있다"고 말했다. '노르망디 4자 회담'은 돈바스 지역 분쟁 해결 방안 논의를 위해 2015년 열렸던 러시아·우크라이나·프랑스·독일의 4자회담 형식을 일컫는다.

한편 이날(22일) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 앞서 우크라이나 동부 돈바스 지역 분리주의 공화국들에 러시아군을 파견해 평화유지군 임무를 수행하라고 국방부에 지시했다.

그는 "도네츠크인민공화국(DPR) 수장의 요청과 관련, 러시아 국방부는 (이 공화국과) '우호·협력·상호 원조에 관한 조약' 체결 전까지 러시아군을 이용해 DPR에서 평화유지군 기능을 수행하도록 하라"고 지시했다. 루간스크인민공화국(LPR) 독립 승인 명령을 통해서도 자국 국방부에 같은 지시를 내렸다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr