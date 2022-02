안철수 "단일화 초안? 어떤 소통도 없었다"

22일부터 1박2일 일정으로 부산·울산·경남 지역 방문

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 '야권 단일화'와 관련해 '국민의힘과 어떤 소통도 한 적 없다'고 선을 그었다.

22일 부산을 찾은 안 후보는 부산지역 기자간담회 후 기자들과 만난 자리에서 '국민의힘에서 단일화 가능성을 언급하고 있는데 가능성 전혀 없나'라는 질문이 나오자 "저희는 가능성에 대해 전혀 말하지 않았다. 오히려 이걸 계속 이용해 표를 빼가려는 의도가 있다면 국민들이 올바르게 판단할 것으로 생각한다"고 답변했다.

전날 성일종 국민의힘 의원이 KBS 라디오에서 '(단일화 관련) 초안까지 서로 주고받았다'고 언급한 부분을 놓고 안 후보는 "전혀 없다"고 일축했다. 이어 안 후보는 "듣기로는 저하고 어떤 소통 없이 본인 생각으로 서로 이야기 오고 간 그런 경우들이 몇 번 있었다 정도만 알고 있다"며 "저하고 소통된 것은 전혀 없다"고 강조했다.

지난 20일 야권 단일화 결렬 및 대선 완주를 선언한 안 후보는 이날부터 1박2일 일정으로 부산·울산·경남 지역 유세에 나섰다.

