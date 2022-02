[아시아경제 권재희 기자] 프리시젼바이오 프리시젼바이오 335810 | 코스닥 증권정보 현재가 9,270 전일대비 170 등락률 -1.80% 거래량 20,016 전일가 9,440 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 프리시젼바이오, 코로나19 20분 현장진단 키트 수출 부각 '강세'프리시젼바이오, 아이센스와 93억규모 진단용 혈액 검사기 공급 계약 프리시젼바이오, 210억규모 동물용 임상화학 진단기기 공급 계약 close 는 연결 재무제표 기준 지난해 영업손실이 41억원으로 전년 동기 대비 136.3% 늘었다고 22일 공시했다.

같은 기간 매출액은 159억원으로 전년 대비 82.9% 늘었다. 순손실은 33억원으로 전년 대비 32.4% 줄었다.

