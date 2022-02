北, 미국산 '노바백스' 백신도 안 받았다

[아시아경제 이지은 기자] 최근 북한에 배정됐던 미국산 노바백스 코로나19 백신 물량이 취소된 것으로 나타났다.

자유아시아방송(RFA)은 22일 국제 백신공급 프로젝트 '코백스 퍼실리티'가 최근 북한에 배정한 노바백스의 코로나19 백신 '코보백스' 25만2000회분이 취소됐다고 보도했다.

전날 기준 유니세프 통계에 따르면 현재 코백스가 북한에 배정한 백신 물량은 기존 154만800회분에서 코보백스 물량이 빠진 128만8800회분으로 집계됐다. 코보백스 백신의 배정이 취소된 이유는 알려지지 않았지만, 북한이 수용의사를 밝히지 않은 것으로 추정된다.

애초 북한이 미국산 백신을 원한 것으로 알려져 북한의 코보백스 백신 수용에 관심이 쏠린 바 있다. 통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 "여전히 코백스와 북한 간에 백신 지원을 위한 다양한 실무협의가 계속되는 것으로 파악한다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr