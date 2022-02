홈앤쇼핑, 정보보호·개인정보보호 공신력 유지

20년 ISMS-P 취득 후 사후 심사 인증 유지

[아시아경제 곽민재 기자] 홈앤쇼핑은 ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계’(ISMS-P) 인증 2차 사후 심사를 받았으며 인증을 유지했다고 22일 밝혔다.

ISMS-P는 과학기술정보통신부와 방송통신위원회, 행정안전부가 공동으로 고시한 ‘개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시’를 통합한 보안관리 체계다. 각종 보안위협으로부터 주요 정보자산을 보호하기 위한 관리절차와 물리적, 기술적, 관리적 보호 대책 수립·운영 여부 등을 확인한다.

인증을 받기 위해서는 각 영역별 총 102개의 인증기준과 인증위원회의 적합성 심사를 통과해야 한다. 인증은 취득 후 3년간 유지되며 기간 내 사후 심사를 통해 인증 유지 여부를 검토한다. 홈앤쇼핑은 2020년 첫 취득 후 지난해 10월 2차 사후 심사를 받아왔다. 홈앤쇼핑은 심사결과 인증을 유지해 고객들에게 안전한 쇼핑 환경을 제공하게 됐다고 설명했다.

홈앤쇼핑 관계자는 “앞으로도 고객들이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 정보 보안 수준을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr