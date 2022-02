소공연 "16.9조 추경 아쉽지만…소상공인 위기 극복 마중물 되길"

대선 이후 2차 추경 등 추가 지원안 기대 의견

소상공인 대출 만기 재연장·상환유예 의견 ‘환영’

[아시아경제 곽민재 기자] 소상공인연합회는 16조9000억원 추가경정예산 규모가 아쉽지만 소상공인 위기 극복의 마중물이 되길 바란다고 밝혔다.

소공연은 22일 논평을 내고 “생존 위기로 내몰린 소상공인들의 처지를 감안해 30조원 이상의 대규모 추경안이 처리돼야 했다”며 이같이 말했다.

다만 소공연은 “여·야가 막판 합의를 통해 신속한 처리에 나서 대선 이후 2차 추경을 비롯해 추가지원을 약속하는 등 추경안을 보완하겠다는 의견을 밝힌 것은 긍정적”이라고 평가했다.

이어 소공연은 “이번에 통과된 추경이 손실보상 보정률을 90%로 증액하고 손실보상금 하한액을 50만원까지 상향했으며, 간이과세자 10만명, 연매출 10~30억 구간 사업체 2만개를 방역지원금 대상으로 확대하는 등 당초 정부안보다 진전되었다”고 평가했다.

소공연은 소상공인의 형편을 고려한 국회의 결정과 금융위원회의 대출 만기 재연장·상환유예 조치 추가 연장에 대해 환영했다.

소공연은 “극한의 위기에 처한 소상공인 지원을 위해 국회와 정치권이 대선 이후에도 지속적인 관심을 통해 100% 손실보상과 사각지대 해소, 금융 애로 해소를 위해 나서주길 바란다”고 주문했다.

이어 “대선 후보들이 약속한 소상공인 지원 50조원, 100조원 약속과 소상공인 관련 대통령 직속 위원회 설치 등의 공약이 현실화되어 소상공인 회복력이 제고되기를 바란다”고 덧붙였다.

