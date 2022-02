[특징주]일동제약, 정부 신속 개발 협력…질병청 2.3조 코로나19 치료제 구입 등 예산

[아시아경제 박형수 기자] 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 43,350 전일대비 7,100 등락률 +19.59% 거래량 14,649,098 전일가 36,250 2022.02.22 12:56 장중(20분지연) 관련기사 "항산화 케어와 활력 충전" 일동후디스, '하이뮨 코큐텐 플러스' 출시일동제약, 4Q 영업손 178억…적자 확대일동제약, 경구용 코로나19 치료제 'S-217622' 임상계획 변경 close 이 강세다. 정부가 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 43,350 전일대비 7,100 등락률 +19.59% 거래량 14,649,098 전일가 36,250 2022.02.22 12:56 장중(20분지연) 관련기사 "항산화 케어와 활력 충전" 일동후디스, '하이뮨 코큐텐 플러스' 출시일동제약, 4Q 영업손 178억…적자 확대일동제약, 경구용 코로나19 치료제 'S-217622' 임상계획 변경 close 이 개발 중인 먹는 코로나19 치료제에 대한 협력 사항을 논의했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

22일 오후 12시37분 일동제약은 전날보다 15.31% 오른 4만1800원에 거래되고 있다.

코로나19 치료제·백신 개발 범정부 실무추진위원회는 이날 분야별 전문위를 열고 치료제·백신 개발상황을 점검했다. 치료제 전문위는 오미크론 등 변이에도 사용할 수 있는 경구용(먹는) 치료제와 항체치료제를 각각 개발하는 일동제약과 셀트리온의 연구 진행 상황을 점검하고 지원방안을 논의했다.

치료제 전문위는 또 화이자의 경구용 치료제 '팍스로비드'에 대한 의료현장 치료효능 조사 등 임상연구 계획과 활용방안에 대해서도 의견을 나눴다. 백신 전문위는 SK바이오사이언스와 유바이오로직스의 코로나19 백신 개발상황을 확인하고 지원·협력방안을 논의했다.

질병관리청도 이번 추경으로 2조 2921억 원의 예산을 추가로 확보했다. 구체적으로 코로나19 치료제 구입(6188억원), 코로나19 입원환자 생활지원비·유급휴가비 지원(1조 3498억원), 재택치료자 생활지원비 추가지원(1123억원), 지차제 신속항원검사 진단키트 지원(1452억원), 선별진료소 검사인력 활동지원(60억원), 감염관리수당(600억원) 등으로 투입될 예정이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr