[아시아경제 공병선 기자] 22일 오전 0시경 서울 중랑구 북부간선도로 태릉 방면 길 위에 서 있던 10대 보행자 1명이 스포츠유틸리티차량(SUV)에 치여 숨졌다.

이날 서울 중랑경찰서는 사고 차량 운전자 50대 A씨를 교통사고처리특례법 위반 혐의로 입건했다. 사고 당시 음주 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

사고가 발생한 곳은 인도가 없어 사람은 다닐 수 없는 자동차 전용도로다. 경찰 관계자는 "피해자가 자동차 전용도로에 서 있었던 정확한 경위를 파악 중이다"고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr