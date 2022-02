日 대러제재 추진, 반도체 등 규제…에너지는 신중

[아시아경제 조현의 기자] 일본 정부가 러시아의 우크라이나 침공 시 미국이 주도하는 반도체 등 수출 규제에 동참하는 방향으로 조율 중이라고 요미우리신문이 22일 보도했다. 다만 액화천연가스(LNG) 등 에너지 산업에 대한 제재에는 신중한 입중이다.

일본의 대(對)러시아 수출 규제 대상은 반도체와 인공지능(AI), 로봇 등 첨단기술을 이용한 제품이 될 전망이다. 일본 정부 관계자는 "관련 러시아 수출분은 적은 만큼 러시아 경제에 미치는 영향은 한정적일 것"이라면서도 "중국으로부터 (이들 제품을) 대체 조달하기 어려운 데다 군사·경제면으로 러시아를 압박하기 위해선 개발 기술을 가진 일본을 포함한 각국이 규제할 필요가 있다"고 했다.

2014년 러시아의 우크라이나 크림반도 합병 때 일본은 무기와 군사 전용 가능 물품의 수출을 제한한 바 있다. 이번 수출 규제 대상인 첨단 제품은 군사 목적뿐만 아니라 민생품에 사용되고 있는 것도 포함될 전망인 만큼 8년 전보다 무거운 조치가 될 전망이다.

일본 정부는 금융제재도 검토하고 있다. 일본은 2014년 당시 러시아 정부 관계자들의 자산을 동결하고 러시아 5대 은행의 일본 내 자금 조달을 사실상 금지한 전례가 있다. 요미우리신문은 "이번에는 더 강한 조처를 할 가능성이 높다"고 전했다.

일본은 다만 LNG 소비량의 약 10%를 러시아에서 수입하고 있어서 주요 7개국(G7)처럼 에너지산업 제재에서는 신중하다. 제재로 러시아산 LNG 공급이 중단될 수 있기 때문이다.

