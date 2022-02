부산행 안철수 "부울경 융복합도시로 훨씬 더 발전"

부산 민주공원 넋기림마당 참배로 일정 시작

"부산의 아들 안철수, 부산 선열의 유지 이어받아 더 좋은 대한민국 만들겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 선거운동원 사고로 한동안 유세를 중단했던 안철수 국민의당 대선후보가 22일부터 1박 2일 일정으로 부산, 울산, 경남 지역을 방문한다. 본인 유세에 집중하면서 '야권 단일화'와는 확실히 거리를 두는 모양새다.

부산 출신의 안 후보는 이날 오전 10시 부마민주항쟁을 기념하기 위해 부산민주공원 넋기림마당을 참배하면서 지역 일정을 시작했다. 안 후보는 방명록에 "부산의 아들 안철수, 부산 선열의 유지 이어받아 더 좋은 대한민국 만들겠다"는 문구를 적었다.

홍경희 국민의당 대변인은 "(안 후보가) 단일화 결렬 선언을 하고 완주 의지를 밝혔기 때문에 남부부터 시작해서 안철수 바람을 몰고 서울·수도권으로 입성하겠다는 것"이라고 설명했다.

안 후보는 당초 지난 13일 선거관리위원회 후보 등록 후 부산으로 향할 계획이었으나, 배우자인 김미경 서울대 교수가 코로나19 확진 판정을 받으면서 보류됐다.

부·울·경은 그동안 안 후보가 메가시티 완성을 강조하며 표심 잡기에 공을 들이던 곳이다. 안 후보는 "국가 균형발전을 위해서는 부·울·경 메가시티를 성공모델로 만들어야 한다"고 말하며 남부중부 철도 신설 등 교통망 확충을 약속한 바 있다. 이날도 그는 유세를 통해 "부·울·경 글로벌 해양 융복합도시 만들어 광역 경제권 된다면 부산은 훨씬 더 발전할 수 있다"고 말했다.

안 후보는 이날 코로나19로 어려움을 겪고 있는 상인들을 만나러 국제시장, 광복동 패션거리 등을 찾는다. 이어 부산시의회에서 지역 기자간담회를 열고, 부전시장, 해운대역 광장, 해운대 해수욕장 등을 방문해 시민들과도 소통할 예정이다.

국민의당은 여전히 윤석열 국민의힘 대선후보와의 단일화에 대해 '가능성 없다'는 입장을 반복하고 있다. 권은희 국민의당 원내대표는 이날 KBS 라디오에서 "단일화와 관련해서는 논의도 없고 논의가 진행될 가능성도 없다"고 일축했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr