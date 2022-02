▶조기종씨 별세. 조영운(전 시드니한국교육원장)·재우(한국일보 에디터 겸 논설위원) 부친상, 임인자(온양 천도초교 교사)·최선미(대한항공 수출화물팀 차장)씨 시부상= 아산한국병원, 발인 24일 오전 6시30분, (041)531-4444

