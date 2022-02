"여름 계절면 공략한다" 삼양식품, '비빔밀면' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 89,100 전일대비 1,500 등락률 -1.66% 거래량 9,787 전일가 90,600 2022.02.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-8일"원자재·물류비 상승" 삼양식품, 작년 영업이익 655억… 전년比 31%↓삼양식품, 지난해 영업이익 655억원…전년 대비 31.3%↓ close 이 여름 계절면 시장을 공략하기 위해 '비빔밀면'을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번에 출시한 '비빔밀면'은 고추장 대신 고춧가루와 무로 맛을 내 텁텁하지 않고 깔끔하면서 시원한 매운맛이 특징이다. 면의 식감을 위해 11.1%의 감자전분을 배합해 쫄깃하면서도 찰진 식감을 구현했다. 감자전분을 첨가하면 면발을 탄력있게 만들 수 있지만 밀가루에 비해 원재료비가 두 배가량 된다는 설명이다.

또 삼양식품은 비빔면의 양이 적다는 소비자의 의견을 반영해 자사 열무비빔면(130g) 대비 21% 증량했다. 비빔밀면은 총 158g으로 면 중량은 열무비빔면의 면 95g 보다 24g 많은 119g이고, 면의 양에 맞춰 액상스프도 증량했다. 비빔밀면은 현재 판매하는 국내 비빔면 제품 중 가장 양이 많다.

삼양식품 관계자는 "신제품 비빔밀면은 면의 식감, 양념장의 맛, 제품의 중량 등 모든 점에서 다른 비빔면과 차별화된 제품"이라며 "비빔밀면과 열무비빔면으로 올여름 계절면 시장에 어필할 계획"이라고 말했다.

삼양식품은 대표적인 여름 시즌 제품인 '열무비빔면' 생산도 재개한다. 매콤새콤한 열무의 시원한 맛이 특징인 열무비빔면은 지난 1991년에 출시한 장수 제품이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr