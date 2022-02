[골프토픽] 박인비 "내가 세계랭킹 4위"…고진영 ‘넘버 1’

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘골프여제’ 박인비(34·KB금융그룹·사진)이 세계랭킹 4위를 되찾았다.

22일 오전(한국시간) 공식 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 5.35점을 받아 지난주 5위에서 1계단 올라섰다. 박인비는 지난달 개막전인 토너먼트오브챔피언스 공동 8위, 지난 7일 드라이브온챔피언십에서 공동 30위를 차지해 포인트를 쌓았다. 지난주 미국여자프로골프(LPGA)투어 대회가 없는 관계로 고진영(27) 1위(9.18점), 넬리 코다(미국) 2위(9.08점), 리디아 고(뉴질랜드)가 3위(6.53점)를 지켰다.

대니엘 강(미국)은 1계단 떨어진 5위(5.26점)다. 한국은 김세영(29·메디힐) 6위(5.25점), 김효주(27·롯데) 12위(4.31점), 박민지(24·NH투자증권) 17위(3.21점), 이정은6(26·대방건설)가 19위(3.16점)에 자리했다. LPGA투어는 다음달 3일 싱가포르 센토사골프장에서 열리는 ‘아시안 스윙’ HSBC위민스월드챔피언십(총상금 170만 달러)으로 2022시즌을 재개한다.

