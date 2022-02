[클릭 e종목]"한국콜마, 주가 과도한 저평가…국내·외 법인 성장세"

[아시아경제 권재희 기자] NH투자증권은 22일 한국콜마 한국콜마 161890 | 코스피 증권정보 현재가 43,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 42,200 2022.02.22 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-21일한국콜마, 지난해 영업익 656억… 전년比 30.4%↑HK이노엔, 지난해 매출 7698억원… 영업이익 42.2% ↓ close 에 대해 투자의견 '매수' 및 목표주가 6만원을 유지한다고 밝혔다.

한국콜마의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 4023억원으로 전년동기대비 15.3% 증가했다. 영업이익은 259억원으로 같은기간 50.2% 줄었다. 자회사 이노엔의 영업이익이 저마진 머크앤컴퍼니(MSD) 백신 도입효과로 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소한 반면 본업인 별도 화장품 부문의 수익성이 크게 개선된 것으로 나타났다.

조미진 NH투자증권 연구원은 "경쟁사와 비교시 국내외 고객사 포트폴리오 측면에서 아쉬움은 존재하나 신규 고객사 확충으로 보완되고 있다"며 "최대 고객사 실적 부진에도 두 자릿수의 영업이익률을 기록하며 기초 체력향상과 향후 신규 고객사 수주 증가에 따른 이익 레버리지 확대 가능성이 입증됐다"고 분석했다.

중국 북경법인의 하락세 마무리와 무석법인의 고성장 지속 또한 긍정적으로 평가된다. 미국법인(PTP)은 잔여 지분을 인수함으로써 올해 보다 공격적 영업활동 및 투자를 통한 실적 개선이 전망된다. 캐나다법인(CSR)은 캐파 증설을 통해 기대 보다 높은 수준으로 매출 성장률이 확대될 것으로 보인다.

조 연구원은 "절대적으로 비중이 큰 국내법인의 회복세와 해외법인 성장을 동시에 기대 가능한 국면임에도 2022년

기준 주가수익비율(PER) 12.7배 수준의 현재 주가는 과도한 저평가 국면이라 판단된다"고 말했다.

