SK이노 이사회, 장동현 SK 부회장 등 이사후보 3명 추천

김태진 고려대 교수, 박진회 전 씨티은행장 사외이사도 후보

[아시아경제 문채석 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 2,000 등락률 -0.95% 거래량 249,090 전일가 210,500 2022.02.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 장동현 SK㈜ 부회장 사내이사 후보 추천최태원 회장 "SK텔레콤, 세계적 AI 회사로 혁신…미룰 수 없다"제주UTD, 올해 홈 개막전에 '발달장애인 앙상블' 초청 close 은 21일 이사회를 열고 다음 달 정기 주주총회에서 선임될 이사 후보 3명을 추천했다고 밝혔다.

이날 이사회에선 유정준 SK E&S 부회장을 대신해 장동현 SK㈜ 부회장을 기타비상무이사 후보로 추천하기로 의결했다.

김태진 고려대 법학전문대학원 교수, 박진회 전 씨티은행장도 신임 사외이사 후보로 추천했다. 두 후보는 다음 달 임기 만료를 앞둔 김준(㈜경방 대표이사 회장), 하윤경(홍익대 공대 교수) 사외이사 후임으로 추천됐다.

장 부회장은 SK그룹의 포트폴리오 확장 등 탁월한 경영 능력을 인정받았다.

SK이노는 "그룹 내 대표적인 재무전문가로 알려진 장 부회장은 마케팅, 전략 등 다양한 분야의 높은 역량을 바탕으로 SK이노 이사회의 의사 결정에 큰 도움이 될 것으로 기대한다."며 "이사회 중심 경영이 강조되며 대주주와의 소통이 중요해짐에 따라 SK이노의 대주주인 SK㈜ 대표이사로서 이사회와의 소통에도 도움이 될 것"이라고 설명했다.

김 교수는 젊고 유능한 법조인이라는 점, 박 전 씨티은행장은 금융?재무분야 전문가라는 점이 고려됐다.

이들 이사 후보는 다음 달 31일 열리는 주주총회 추인 절차를 거쳐 정식 선임될 예정이다.

