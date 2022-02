금천구 시흥동 기아자동차부지 개발(아파트·지식산업센터 등) 본격 시동

[서울시 자치구 뉴스]금천구, 도서관 및 키움센터, 자동차관련시설, 공동주택 299세대, 지식산업센터 조성

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 2월17일 기아자동차부지 특별계획구역 세부 개발계획이 확정됐다고 밝혔다.

시흥동 996-3번지 일대 부지에는 1958년 자동차 점검을 위한 공장이 건립돼 현재까지 기아 시흥서비스센터로 이용되고 있다.

앞서 기아자동차부지 특별계획구역은 2021년11월26일 서울시 도시·건축 공동위원회 심의를 통해 2030 서울플랜, 준공업지역 종합발전계획 등 서울시 도시계획에 따라 ‘산업 및 주거 복합시설 건립’이 결정된 바 있다.

이번 세부개발계획 결정 고시(서울시 제2022-66호) 내용을 살펴보면 공동주택 용지에 공동주택 299세대(지하 2~지상 25층), 산업용지에 지식산업센터(지하 5~지상 13층) 및 현대화된 자동차 관련 시설(지하 2~지상 6층)이 각각 조성된다.

자동차 관련 시설에는 단순 전시장을 넘어 첨단 기술체험을 할 수 있는 다채로운 시승프로그램, 모빌리티 체험공간을 마련함으로써 지역주민 뿐 아니라 어린이, 청소년들에게 다양한 경험을 제공할 예정이다.

또 공공시설 용지에는 지하 5~지상 8층 규모의 도서관과 키움센터 복합건축물이 건립돼 지역주민 문화복지 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

금천구는 올해 상반기 우선 자동차 관련 시설부터 교통영향평가와 건축인허가 절차를 거친 후 하반기 착공해 2024년7월까지 공사를 마무리할 예정이다. 공동주택, 지식산업센터, 공공시설도 자동차 관련 시설 준공 후 바로 착공해 2027년 준공을 목표로 사업추진에 박차를 가할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 세부개발계획 결정으로 노후화된 준공업지역 공장 부지가 산업 및 주거복합시설로 정비돼 도시경관이 개선될 뿐 아니라, 인접지 대형 종합병원 건립, 신안산선 시흥사거리역 개통과 연계해 지역 균형발전의 구심점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

