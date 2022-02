유엔, 러시아 비판 "우크라 영토보전 약화 조치 자제하라"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 유엔(UN)은 21일(현지시간) 러시아가 우크라이나 돈바스 지역의 친러시아 분리주의자들이 선포한 자칭 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 분리독립을 승인한 데 대해 비판했다.

스테판 뒤자리크 유엔 대변인은 이날 정례브리핑에서 "우크라이나의 영토보전과 민스크 협정의 이행을 약화시킬 수 있는 일방적 결정이나 조치를 자제할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

뒤자리크 대변인의 언급은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 국가안보회의를 소집해 독립 승인 문제를 검토할 필요가 있다고 공개적으로 발언한 직후에 나왔다.

푸틴 대통령은 회의 후 두 공화국의 독립을 승인하는 대통령령에 서명했다고 밝힌 상태다.

뒤자리크 대변인은 "유엔은 국제사회가 인정하는 국경 내에서 우크라이나의 독립과 주권, 영토보전을 전적으로 지지한다"면서 "모든 문제는 외교를 통해 해결할 것"을 촉구했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 역시 최근 사태에 대한 깊은 우려를 표했다고 그는 전했다. 구테흐스 사무총장은 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크가 커짐에 따라 다음날로 예정된 콩고민주공화국 방문을 취소했다.

