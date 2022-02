백악관 "러시아 '분리독립 인정' 예상…곧 제재 조치 발동"(상보)

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 행정부는 21일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 반군의 독립을 인정한 것과 관련해 "이 같은 움직임을 예상했고 즉시 대응할 준비가 돼 있다"며 "곧 제재 조치를 발표할 것"이라고 밝혔다.

백악관은 이날 푸틴 대통령이 이른바 도네츠크인민공화국과 루간스크인민공화국의 독립을 인정하는 대통령령에 서명했다는 소식이 공개된 이후 젠 사키 대변인 명의의 성명을 통해 이 같이 전했다.

사키 대변인은 "바이든 대통령이 해당 지역에 대한 미국인들의 신규 투자, 무역, 자금 조달 등을 금지하는 행정명령을 공표할 것"이라며 "우크라이나 내 그 지역에서 활동하는 사람에게 제재를 가할 수 있는 권한도 담겼다"고 설명했다.

미 국무부와 재무부가 곧 추가적인 세부 사항을 공개할 예정이다.

이와 함께 사키 대변인은 "러시아의 노골적인 국제협약 위반과 관련한 추가적인 조치들도 곧 발표하겠다"고 언급했다. 그는 이러한 조치들이 러시아의 우크라이나 침공 시 연합국, 파트너와 준비해 온 '신속하고 엄중한 경제조치'와는 별개라고 덧붙였다.

한편 푸틴 대통령은 이날 대국민연설에서 "(돈바스 지역의) 도네츠크인민공화국과 루간스크인민공화국의 독립과 주권을 즉시 인정하기 위해 오랫동안 미뤄왔던 결정을 내리는 것이 필요하다"면서 대통령령에 서명했다.

그는 "(돈바스 지역) 시민들이 (우크라이나) 정부에 의해 학대 받고 있다"면서 "(우크라이나는) 꼭두각시 정권이 들어선 미국의 식민지"라고 주장했다. 또한 러시아 의회가 이 결정을 지지하고 두 공화국과의 우호, 상호원조 조약을 비준할 것을 요청했다.

이에 따라 러시아가 우크라이나 정부군과 싸우는 분리주의 공화국 반군에 공개적으로 군대를 파견하는 길이 열리게 됐다는 평가다. 주요 외신들은 "러시아가 우크라이나로부터 독립국을 보호하겠다며 동맹국으로서 개입할 수 있다"고 보도했다.

