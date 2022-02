푸틴 "돈바스 분리주의공화국 독립 승인 검토 필요"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 21일(현지시간) 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 분리주의자들이 선포한 자칭 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 독립 승인 문제를 검토할 필요가 있다고 밝혔다.

러시아 매체들에 따르면 푸틴 대통령은 이날 소집한 확대 국가안보회의에서 이 같이 언급했다. 그는 두 공화국의 독립 승인 요청을 염두에 두고 돈바스 지역 분쟁 격화에 대한 러시아의 대응을 논의할 것을 제안했다.

러시아가 공화국 독립을 승인하면 우크라이나 정부군과 싸우는 분리주의 공화국 반군에 공개적으로 군대를 파견하는 길이 열리게 된다. 이는 우크라이나와의 무력 충돌로 이어질 가능성이 크다.

또한 푸틴 대통령은 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입하면 러시아에 대한 위협이 매우 증가할 것이라고 지적했다. 그는 "(서방이)우크라이나를 러시아와의 대결 도구로 이용하는 것은 우리에게 심각하고 아주 큰 위협이 된다"고 주장했다.

드미트리 메드베데프 전 대통령 역시 이날 회의에서 "돈바스 상황이 개선되지 않는 한 두 공화국의 독립을 승인해야 할 것으로 본다"는 견해를 밝혔다.

이와 관련해 미국은 앞서 러시아의 두 공화국 승인은 국제법에 대한 심각한 위반이 될 것이라고 경고했었다.

