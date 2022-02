모더나 "코로나19, 완전한 종식 없어… 독감처럼 매년 백신 맞아야"

"부스터샷 효과 6개월…연말에 또 맞아야"



[아시아경제 나예은 기자] 미국 백신 제약사 모더나가 코로나19 확산을 막기 위해 매년 독감처럼 백신을 접종해야 한다고 주장했다.

폴 버튼 모더나 최고의학책임자(CMO)는 지난 18일 연합뉴스와 온라인으로 진행한 화상 인터뷰에서 "결국 우리는 코로나19와 함께 살아가게 될 것"이라며 "코로나19 상황이 엔데믹으로 접어들겠지만 독감처럼 매년 백신을 접종해야 한다"고 밝혔다.

이어 "지금 진행되는 부스터샷의 효과는 6개월 정도 지나면 떨어지기 시작할 것"이라며 "다가오는 겨울, 즉 2022년 말부터 2023년 초에는 다시 한번 전 세계가 부스터샷을 맞아야 할 것"이라고 내다봤다.

폴 버튼은 '코로나19 유행의 종식이란 것은 없는 건가'라는 질문에 "우리가 지난해 11월 오미크론 변이를 발견했는데 요즘에는 '스텔스 오미크론'이라 불리는 BA.2 계통의 변이가 기승을 또 부리고 있다"며 "이처럼 코로나19는 그 누구도 예측할 수 없을 정도로 빠르게 진화하는 바이러스다. 올해 봄에는 확진자 수가 조금 줄면서 일종의 안정기를 거치게 되겠지만 완전한 퇴치 없이 결국 다시 돌아올 것으로 생각한다"고 전했다.

또 '독감처럼 예방해야 한다는 건 사실상 엔데믹으로 가는 걸로 봐야 하나'라는 질문에 "코로나19 엔데믹 단계라는 건 질병은 존재하지만, 대다수의 사람이 백신을 접종함으로써 질병과 함께 살아갈 수 있을 때가 됐을 때다. 우리는 그렇게 천천히, 결국에는 코로나19 엔데믹으로 접어들면서 함께 살아가게 될 것으로 보인다"고 답했다.

모더나는 현재 코로나19 백신 부스터샷으로 1·2회차 백신 용량(각 100mg)의 절반인 50mg을 투여하고 있다. 이처럼 기존 백신을 저용량으로 해서 3차로 접종하는 것만으로도 입원과 사망 등 중증화율을 크게 떨어뜨릴 수 있지만, 감염률을 더 낮추기 위해서는 보다 최적화된 '더 좋은' 백신의 개발이 필요하다고 보고 있다.

이에 따라 모더나는 전세계에서 대유행 중인 오미크론 변이에 대응하기 위한 오미크론 전용 백신과 오미크론과 델타 변이 양쪽을 동시에 대응할 수 있는 백신을 각각 개발 중이다. 둘 다 올해 상반기에 임상 데이터가 공개될 예정이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr