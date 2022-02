[아시아경제 황윤주 기자] 가비아 가비아 079940 | 코스닥 증권정보 현재가 12,300 전일대비 150 등락률 +1.23% 거래량 34,774 전일가 12,150 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 가비아, 3분기 영업이익 81억…전년동기대비 56%↑가비아, 2Q 영업이익 13% 감소한 67억원"가비아" 적중한 실력, 후속株 한번더 갑니다 close 는 작년 연결 기준 영업이익이 330억원으로 전년 대비 16% 증가했다고 21일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2004억원으로 19%, 당기순이익은 250억원으로 5% 늘었다고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr