장석웅 전남교육감, 오는 26일 ‘출판 기념회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 오는 26일 순천만생태문화교육원에서 출판기념 저자사인회를 가진다.

이번 출판기념회에서 장 교육감은 전남교육 혁신 4년의 발자취와 소회를 담은 책 ‘스스로 길이 되는 사람들’을 소개할 예정이다.

장 교육감은 지난 2018년 7월 주민직선 3기 전남교육의 수장에 취임한 후 지난 4년 동안 ‘한 아이도 포기하지 않는 전남교육’을 위해 펼쳐온 혁신의 여정에서 마주한 희망의 이야기들을 모아 이 책을 펴냈다.

이 책 속에는 포스트코로나 시대 교육 회복과 미래 교육 대전환을 향한 전남교육의 청사진을 담았고, 평소 가졌던 교육에 대한 철학과 신념, 전남교육이 나아가야 할 길도 제시했다.

오전과 오후로 나눠 열리는 이날 사인회는 오미크론 대유행이 진행되는 가운데 열리는 만큼 본행사 없이 저자인 장 교육감이 독자들을 만나 책에 사인해주는 형식으로 조촐하게 진행된다.

장 교육감은 “전남교육은 코로나19를 비롯한 여러 어려움 속에서도 모두의 성원에 힘입어 산적한 문제들을 극복해가고 있다”며“봄이 오는 길목에서 우리 아이들의 빛나는 미래, 전남교육의 꽃길을 열어주실 소중한 분들을 만나 뵙고 싶다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr