"한의학 세계화 실현해달라" 신준식 자생한방병원 설립자, 예비 한의사들 장학금 전달

'제1회 자생 신준식 장학금 전달식' 개최

사재 출연해 매년 장학금 수여하기로

전국 12개 한의대·의전원 재학생 12명, 1년 등록금 전액 지원

"한의학 세계화 이끌 리더로 성장하는데 밑거름 되길"

[아시아경제 이관주 기자] 자생한방병원 설립자 신준식 박사가 한의학을 주도할 인재 양성을 위해 '통 큰 기부'에 나섰다.

자생한방병원은 21일 '제1회 자생 신준식 장학금 전달식'을 통해 전국 한의과대학 및 한의학전문대학원생 12명에게 장학금과 장학증서를 전달했다고 밝혔다.

차세대 한의학 인재 양성을 위한 '자생 신준식 장학금' 사업은 향후 한의학을 이끌 우수 인재를 발굴해 글로벌 리더로 육성하고 한의학 발전에 기여하고자 시작된 사회공헌사업이다. 장학생 선정은 각 12개 학교에서 인성 및 발전 가능성, 경제적 사정, 대외활동 등 엄격한 심사를 거친 뒤 추천하는 방식으로 진행됐다.

장학 사업은 신준식 박사가 직접 사재를 출연해 이뤄졌다. 12명의 장학생은 1년 등록금을 전액 지원받아 학업에 전념할 수 있게 됐다. 신준식 박사는 앞으로도 매년 같은 방식을 통해 새롭게 선정된 12명의 한의대생들에게 연간 약 1억2000만원 규모의 장학금을 전달할 예정이다.

신준식 박사의 사재 장학금 출연은 이번이 두 번째다. 2019년 독립 유공자 유족 대학생들에게 ‘신준식 장학금’ 이름으로 1억원을 기탁해 학업과 생계지원을 도왔다. 이와 함께 자생의료재단은 전국 21개 자생한방병원·자생한의원과 함께 형편이 어려운 학생들의 생계를 도와 학업 정진에 도움을 주는 ‘자생 희망드림 장학금’, ‘자생 꿈 키움 장학금’ 등을 매년 진행해 현재까지 총 485명의 학생에게 전달됐다.

신준식 박사는 “이번 장학금 전달이 예비 한의사들이 한의학을 선도해 나갈 인재로 성장하는데 밑거름이자 희망의 등불이 되길 바란다”며 “나아가 의술에 더해 '인술'까지 겸비한 의료인으로 올바르게 성장해 다양한 분야에서 한의학의 세계화를 이끌어 갈 인재로 커갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr