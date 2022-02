[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 국립부경대학교가 21일 대학극장에서 ‘2022년 새내기 문화제’ 행사를 개최했다.

부경대는 21일부터 24일까지 4일간 각 단과 대학별 2022학년도 신입생을 대상으로 총장과 학장 등 주요 보직자 소개와 학생 자치기구 소개, 학사제도 등 주요 프로그램 안내, 신입생 공연 등 선·후배 소통 프로그램 등을 진행한다.

부경대는 코로나 확산 방지를 위해 행사 진행요원만 행사장에 참석한 가운데 온라인 실시간 중계 방식으로 행사를 연다.

