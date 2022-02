창원시, 창원특산 밀키트 제품협약 체결

산학연 협의체 구성 본격 생산활동

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 창원시는 21일 시정회의실에서 마산대학교, 식품제조가공업체와 ‘창원 특산음식 밀키트제품 개발’을 위한 업무 협약식을 개최했다.

이날 협약식에는 허성무 창원시장, 이학은 마산대학교 총장, 서영신 젠프 대표, 황성용 ‘아내의 쉐프’ 대표 등이 참석했다.

시는 지난해 12월 14일 밀키트 제품 개발을 위한 산학 협의체 구성을 시작으로 밀키트제품 개발을 위한 4차례의 간담회를 했다. 이번 업무협약을 통해 단순 개발과 판매가 아닌 국내 홍보 활성화 지원, 제품 개발 수행을 위한 행정적 지원과 협력 등 원활한 사업 추진을 약속했다.

허성무 시장은 “창원 특산음식 밀키트제품 개발로 전 국민이 가정 식탁에서 창원을 느끼고 추억할 수 있도록 하겠다”며 “코로나19로 인해 급성장한 밀키트 시장에 창원의 특산 음식이 빛을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

