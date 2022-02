아이진, mRNA 코로나 백신 'EG-COVID' 부스터샷 호주 임상 1·2a상 승인

[아시아경제 이관주 기자] 아이진은 mRNA 기반 코로나19 백신 'EG-COVID'의 부스터샷 효과를 확인하기 위한 임상 1·2a상 시험 계획에 대한 호주 보건당국의 승인을 받았다고 21일 밝혔다.

임상 1상은 기존 백신을 접종한 성인 20명을 대상으로 'EG-COVID'를 부스터샷으로 투여한다. 임상 2a상은 100명을 대상으로 부스터샷 효능을 탐색하며, 이 가운데 30%는 백신 미접종자에게 투여된다.

이번 임상을 통해 아이진은 EG-COVID의 부스터샷을 통한 안전성 및 내약성, 면역원성 평가와 부스터샷 항체형성능을 확인할 계획이다.

EG-COVID는 mRNA 전달체로 자체 개발한 양이온성리포좀을 활용하고 있는 것이 특징이다. 기존 mRNA 백신의 지질 나노 입자(LNP)에 포함된 '폴리에틸렌글라이콜(PEG)'이 아나필락시스의 원인으로 추정되는 가운데 해당 성분을 포함하지 않고 있어 안정성이 더 높을 것으로 기대된다. 또 동결건조 제형으로 생산, 보관할 수 있어 2~8℃ 냉장보관이 가능한 것도 장점으로 꼽힌다.

아이진은 "지난 3일 남아프리카공화국에 임상시험 계획을 추가 신청함으로써 호주 외에도 대상 지역의 범위 확대를 진행 중"이라며 "남아공에서도 임상 계획이 승인되면 빠른 시일 내에 임상 1·2a상을 수행할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

