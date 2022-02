거래소, '전국 대학생 증권·파생상품 경시대회' 동국대 등 6개팀 수상

[아시아경제 권재희 기자] 한국거래소는 지난 18일 개최한 '제17회 전국 대학생 증권·파생상품 경시대회'에서 동국대 팀을 비롯한 6개 팀이 최종 수상팀으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

최우수상은 동국대 '파이썬(Python)2.2'팀이 수상하게 됐다. 동국대 팀은 '딥러닝을 활용한 코스닥(KOSDAQ) 혁신 지수 개발에 관한 연구'를 주제로 한 논문으로 최우수상을 받았다.

이밖에 경북대(KNUDART), 서울대(알파팀·이상 우수상), 숭실대(SS퍼스타), 연세대(영차영차), 건국대(건대카를로·이상 장려상)가 수상했다.

최우수상 수상팀에는 금융위원장 표창과 장학금 1000만원, 우수상과 장려상 팀에는 한국거래소 이사장 표창과 각각 600만원과 400만원의 장학금이 주어진다.

조효제 한국거래소 파생상품시장본부장은 "해를 거듭할수록 연구 주제가 다양해지고 분석 방법과 그 수준도 매우 높아지고 있다"며 "본 경시대회를 통해 자본시장에 대한 대학생들의 관심과 이해가 높아질 수 있길 희망한다"고 밝혔다.

한편 거래소는 대학생들에게 자본시장을 이해할 기회를 제공하기 위해 2005년부터 매년 개최해오고 있다. 지난해 9월부터 진행된 예선에는 모두 45개 팀이 응모, 10개 팀이 예선 심사를 통과했다. 경시대회 입상자들은 향후 5년간 한국거래소 입사 지원시 서류전형 우대 조치를 받게 된다.

