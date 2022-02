백악관 "미러 정상회담 원칙적 수락...러, 총공격 준비하는 듯"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 러시아의 우크라이나 침공이 ‘며칠 내’ 현실화할 수 있다는 공포감이 극으로 치달은 가운데 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담이 성사됐다.

백악관은 20일(현지시간) 프랑스 엘리제궁이 미러 정상회담의 성사 소식을 공개한 직후 젠 사키 대변인 명의의 성명을 통해 이 사실을 확인했다.

사키 대변인은 “바이든 대통령이 거듭 밝혔듯 침공이 시작되는 그 순간까지 외교를 추구할 것”이라며 “바이든 대통령은 (러시아의 우크라이나) 침공이 일어나지 않을 경우 원칙적으로 푸틴 대통령과의 회담을 수락했다. 우리는 항상 외교에 나설 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

다만 그는 “러시아가 전쟁을 선택하면 신속하게 심각한 결과를 부과할 준비가 돼 있다”면서 “현재 러시아는 곧 우크라이나에 대한 총공격을 준비하고 있는 것으로 보인다”고 우려했다.

