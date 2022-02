[아시아경제 권재희 기자] 자발적 상장폐지를 결정한 맘스터치 맘스터치 220630 | 코스닥 증권정보 현재가 8,220 전일대비 1,890 등락률 +29.86% 거래량 821,608 전일가 6,330 2022.02.21 10:26 장중(20분지연) 관련기사 맘스터치 "다음달 30일 거래소에 상장폐지 신청"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정내일 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수 close 가 21일 장 초반 상한가를 기록했다.

21일 오전 9시45분 현재 코스닥시장에서 맘스터치는 전거래일 대비 가격제한폭(29.86%) 까지 급등한 8220원에 거래 중이다.

앞서 18일 맘스터치는 임시 주주총회를 거쳐 3월30일 한국거래소에 상장폐지를 신청할 예정이라고 공시한 바 있다.

공개 매수로 지분율 97.94%를 달성한 맘스터치는 "상장폐지 시점에 소액주주가 남아 있으면 최대주주는 정리매매 기간 및 상장폐지 후 일정 기간 소액주주들로부터 그 주식을 매입할 계획"이라고 밝혔다.

