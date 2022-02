어그, 제페토 아이템 7종 출시… “메타버스로 1020 잡는다”

[아시아경제 구은모 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 1,000 등락률 -0.66% 거래량 8,062 전일가 151,500 2022.02.21 09:24 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복“역대 최대 실적” 신세계인터, 지난해 영업익 920억… 전년比 172%↑ close 이 수입·판매하는 라이프스타일 브랜드 어그(UGG)가 메타버스 플랫폼 ‘제페토’에 양털 부츠와 양털 슬리퍼, 트레이닝 수트 등 총 7종의 아이템을 출시했다고 21일 밝혔다.

제페토는 가입자 2억9000만명을 보유하고 있는 대표적인 메타버스 플랫폼으로 자신과 닮은 ‘3D 아바타’를 만들고 꾸민 뒤 다양한 가상세계 활동을 즐길 수 있다. 이용자의 약 80%가 게임이나 스마트폰 등 디지털 환경에 익숙한 세대인 10대로 알려져 있다.

어그는 브랜드의 주 고객층인 1020세대 사이에서 가장 인기가 높은 제품을 아바타용 아이템으로 구현해 제페토 내 상점에서 구매할 수 있도록 했다. 대표 아이템인 ‘클래식 울트라 미니 부츠’는 짤막한 발목 기장의 양털 부츠다. 인기 색상인 그레이와 체스트넛, 코랄 색상을 아바타용 아이템으로 선보였는데 실제 20만원대의 제품을 제페토에선 8젬(Zem)에 구매할 수 있다. 1젬은 85원 상당이다. 해당 제품 등의 인기에 힘입어 지난해 어그 매출은 직전 해보다 65% 신장했다.

어그는 양털 부츠, 양털 슬리퍼, 로고 후디 및 조거 팬츠 등 7종을 시작으로 제페토 내 아이템을 확장해 나갈 계획이다. 봄 신상품 중 좋은 반응을 얻은 11종을 가상 아이템으로 추가 출시하고 브랜드 특성과 시즌 콘셉트를 반영한 포토 부스도 운영해 고객들에게 색다른 경험을 제공할 예정이다.

신세계인터내셔날 관계자는 “기존 어그를 신던 3040세대가 아닌 어그를 새롭고 힙한 브랜드로 인식할 수 있는 1020세대를 공략한 디지털 마케팅을 적극적으로 펼쳐나갈 것”이라면서 “가상세계를 통해 브랜드를 알리고 젊은 층과 긴밀하게 소통하며 더 많은 잠재 고객을 확보할 계획”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr