BBQ “프랜차이즈 업계 최초 국가대표 선수단장…베이징서 1인 4역”

[아시아경제 문혜원 기자] 프랜차이즈 업계 최초로 국가대표 선수단장으로 선임된 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장이 선수단장으로서 베이징 현지에서 연일 빠듯한 일정을 소화하며 주목 받았다.

21일 BBQ에 따르면 그동안 삼성, 현대, SK 등 굵직한 대기업의 경영자들이 여러 스포츠 협회장을 역임하거나 선수단을 후원하는 등 활발한 스포츠 마케팅을 전개한 경우는 있었지만 올림픽과 같이 국가를 대표하는 국제 대회에서 외식 프랜차이즈 대표가 선수단장을 맡은 것은 윤 단장이 최초다.

윤 단장은 SNS와 유튜브 등에 익숙한 MZ세대가 중심인 선수단의 사기 진작과 올림픽 열기 고조를 위해 페이스북, 인스타그램 SNS를 개설해 대회 홍보에도 적극적으로 나섰다.

올림픽에 출전하는 선수단을 위해 통 큰 지원도 아끼지 않았다. 이번 올림픽 금메달리스트에게는 평창 동계올림픽 때보다 두 배 늘어난 규모인 최대 1억원의 포상금을 약속했으며, 은메달과 동메달은 각 5000만원, 3000만원을 배정했다. 메달에 따라 대표팀의 지도자에게도 포상금을 지급할 계획이며, 메달을 획득하지 못한 선수단에게도 격려금을 전달한다.

윤 단장은 개막식 전 선수들의 안녕을 기원하며 지낸 설 합동 차례를 시작으로, 타지에서 설을 맞이하는 선수들을 위해 세뱃돈을 전달하고 현지에서 생일을 맞은 선수에게 생일 선물을 전하며 선수들을 세세하게 챙겼다.

또 박병석 국회의장 등 국내 주요 정부 인사 방문 시 현지 호스트 역할을 자처하기도 했다.

윤 단장은 한국 선수들이 받은 부당한 대우에 두 팔을 걷고 나서는 모습을 보였다. 지난 7일 쇼트트랙 남자 1000m 경기에서 편파 판정 논란이 일자 다음날 긴급 기자회견을 주도해 이에 강하게 항의·재발 방지를 촉구했고, 국제빙상연맹(ISU)에 항의하는 등 공정한 대회운영을 촉구했다.

윤 단장은 현지 취재진과의 인터뷰에서 "국가 대표 선수들의 건강과 안전을 가장 많이 신경 쓰고 있다"며 "결과에 연연하지 않고 대한민국 선수단이 그간 갈고 닦은 기량을 경기장에서 온전히 발휘해 국민들에게 감동을 전하는 올림픽을 만들기 위해 안전, 방역, 훈련 환경, 식사 등 여러 부분을 관계자들과 꼼꼼히 체크하며 마지막까지 최대한 지원하겠다"고 했다.

한편 BBQ는 집에서 선수들을 응원하는 국민들을 위해 대회가 벌어지는 2주간 무려 1만5000마리의 치킨 쿠폰을 제공해 큰 관심을 모으고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr