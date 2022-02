풋조이 투어 알파 "진화된 퍼포먼스와 압도적인 존재감"

"편안한 착용감에 최적화된 접지력까지."

‘넘버 1 골프화’ 풋조이(FJ) ‘투어 알파(사진)’다. 여성용 모델은 특히 전세계에서 유일하게 한국에서만 출시한다. 혁신적인 신기술 OPS(Optimized Performance Stabilizer) 시스템부터 시선을 끈다. 일단 TPU 소재 3D 몰드 힐컵이 발뒤꿈치를 부드럽게 감싸준다. 경사가 심한 코스와 다양한 지형에서 균형감으로 이어진다. A-FrameTM TPU 몰딩 프레임이 적용됐다.

미드솔과 힐컵을 한 번 더 고정해 발의 뒤틀림을 최대한 줄여 견고한 접지력이 만들어진다. FTF+쿠셔닝 시스템은 스윙의 모든 동작에서 탄탄한 제어 역할이다. 발의 중앙과 앞 면이 부드러운 폼으로 장시간 착용해도 편안한다. 발등을 안정적으로 감싸주는 래피드 보아(Rapid BOA) 시스템과 유연한 방수 기능 가죽 소재를 가미했다. 남성 7종과 여성 2종 등 개인 취향에 따라 다양한 스타일을 선택할 수 있다.