코로나가 만든 일자리 양극화…방송업↑·소매업↓

코스피 상장사 고용 타격이 코스닥 상장사보다 커

[아시아경제 김진호 기자] 코로나19 팬더믹이 있던 지난 2년간 업종별 일자리 양극화가 심화됐다는 분석이 나왔다. 특히 코스피 상장사들이 입은 고용 타격이 코스닥 상장사들보다 더 큰 것으로 나타났다.

전국경제인연합회(이하 전경련)은 지난 2019~2021년 3분기 기준 코스피·코스닥 상장사의 종업원 수를 조사해 이 같은 결론을 얻었다고 21일 밝혔다.

전경련에 따르면 상대적으로 기업규모가 큰 코스피 시장이 코스닥 시장보다 더 큰 고용타격을 입은 것으로 나타났다. 코스피 상장사의 종업원 수는 2021년 3분기 기준 105만7000명으로 코로나19 창궐 이전인 2019년 3분기 106만2000명보다 5000명이 줄어든 것으로 나타났다.

반면 코스닥 상장사의 경우 2021년 3분기 종업원 수가 24만9000명으로 2019년 3분기 24만5000명보다 4000명 늘어난 것으로 조사됐다.

전경련은 “전통적인 제조업, 도소매업 등이 많이 포진되어 있는 코스피 상장사들은 코로나발 경제위기의 충격을 다소 받은 데 비해 소프트웨어 개발·공급업, 전자부품 및 의약품 제조업 등 신산업·신기술 분야들이 다수 포진되어 있는 코스닥 상장사들은 상대적으로 코로나로 인한 4차 산업혁명 가속화의 수혜를 입은 것으로 보인다”고 분석했다.

실제 지난 2년간(2019~2021년) 3분기 기준 상장기업 종업원 증가 상위 업종을 살펴보면 1위는 통신 및 방송장비 제조업으로 증가인원은 8174명에 달했다.

소프트웨어 개발 및 공급업(2457명), 일차전지 및 축전지 제조업(2367명), 반도체 제조업(1513명) 등이 뒤를 이었다.

전경련은 4차 산업혁명이 진행되고 있는 와중에 코로나19 확산으로 비대면 산업 수요 급증, 디지털 전환이 가속화되면서 통신·방송장비 및 배터리·반도체 제조업, 소프트웨어 개발·공급업 등의 일자리가 크게 늘었다고 분석했다.

