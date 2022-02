野김은혜 "김혜경 자택 음식 배달, 왜 항상 화·금 저녁이었나"…與 "엉터리 의혹"

野 "대선 준비 조직 합숙소 의심"

與 "근거 없는 네거티브, 엄중한 법적 책임 물을 것"

[아시아경제 박현주 기자] 김은혜 국민의힘 의원은 이재명 더불어민주당 대선후보가 경기도지사 시절 자택 옆집에 합숙소를 두고 대선 준비 조직을 운영했다는 의혹과 관련해 "(제보자인) 7급 공무원이 (이 후보 배우자) 김혜경 씨 자택으로 음식을 나른 시점을 곰곰이 따져보니 유독 화, 금요일 저녁으로 패턴이 있었다"고 의문을 표했다.

김 의원은 20일 자신의 페이스북에 글을 올려 "왜 늘 꼭 화·금 만찬이었을까. 이유가 여러 가지로 추정되는데 관련 제보를 모으는 중"이라며 "제보자 측에 따르면 그때 음식을 나르면 바로 그 자리에서 빠져나가는 게 지침이었던 듯하다. 2401호, 2402호 앞엔 얼씬도 못하게 한 것"이라고 주장했다.

김 의원은 이어 "(이런 지시를 내린) 5급 공무원 배모씨는 2401호 현관문에서 복도 쪽을 비추고 있는 CCTV를 늘 보고 감시했던 듯하다. 신속히 자리를 빠져나가지 못했던 제보자에게 '다 보고 있어'라는 취지로 혼을 냈다고 한다"라며 "법인카드로 (음식이) 제공된 공식 간담회라면서 무엇이 그리 숨길 게 많아 멀쩡한 7급 공무원은 쫓기듯 배달음식을 두고 나와야 했을까"라고 따져 물었다.

그러면서 "친가의 소유 집에서 수십년을 살았던 옆집 부부가 이 후보의 대선후보 경선을 앞두고 갑자기 이사를 떠났다"며 "문제의 (지난) 2020년 8월에 GH(경기주택도시공사) 직원들의 이주는 실제 이뤄진 건지, 현재 4명의 직원이라는 분들이 2402호에 살기 시작한 시점은 언제부터인지, 아직 GH의 답변을 듣지 못했다"라고 추궁했다.

앞서 김기현 국민의힘 원내대표도 "국민들은 2402호의 진실을 알고 싶어 한다"고 주장했다. 그는 지난 17일 선거대책본부-원내지도부 연석회의에서 "조각을 맞춰보면 공사 합숙소를 (지난) 2020년 8월 이 후보 자택 옆으로 옮겨서 이 후보 대선 공약 준비를 한 것 아니냐는 합리적 의심을 하지 않을 수 없다"며 "이들이 수내동 그림자 대선 조직으로 은밀하게 이 후보의 대선 준비를 했고, 김혜경 씨는 경기도민의 혈세로 이들을 뒷바라지한 게 아닌가 하는 의구심이 든다"고 말했다.

한편 민주당은 이같은 주장에 대해 "명백한 허위사실"이라고 반박했다. 민주당 선거대책위원회 공보단은 지난 17일 입장문을 통해 "경기도시공사는 해당 숙소를 판교사업단의 조성사업을 담당한 대리 2명과 평직원 2명이 사용하고 있음을 설명했으며 이 같은 사실은 언론사의 취재로도 확인됐다"며 "공사의 직원 합숙소는 100개가 넘는다고 한다"고 설명했다.

또 "후보와 선대위 모두 경기도시공사의 합숙소에 대해 알지 못하며 공사 숙소에 관여할 이유도 없다. 선대 조직을 분당에 둘 아무런 이유도 없다"며 "국민의힘은 엉터리 의혹 제기를 즉각 중단하기 바란다. 계속해서 근거 없는 네거티브를 지속한다면 엄중하게 법적 책임을 물을 것"이라고 경고했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr