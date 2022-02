코로나 재택치료 전화상담 병·의원 6055곳 … 일주일만에 4199곳↑

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 확진 판정을 받고 재택치료중인 일반관리군 환자에게 전화로 상담이나 처방을 해주는 동네 병·의원이 전국적으로 6055곳으로 늘어났다.

20일 보건복지부에 따르면, 재택치료 체계 개편을 시작한 지난 10일 1856곳이던 전화 상담 병·의원이 일주일 사이 4199곳 증가해 18일 기준으로 6055곳으로 집계됐다. 일평균 18.4%씩 증가한 셈이다.

재택치료 개편으로 정부는 지난 10일부터 60세 이상 등 중증 위험이 큰 집중관리군 환자에만 하루 2회 건강 모니터링을 시행하고 있다. 젊고 경증·무증상이 대부분인 일반관리군은 스스로 건강 상태를 관찰하다가 이상이 생기면 병·의원 등에 전화해 비대면 상담·처방을 받을 수 있다.

지역별 전화 상담 참여 병·의원은 경기 1737개, 서울 1541개, 경남 330개, 대구 317개, 인천 299개, 경북 275개, 전남 253개, 부산 214개, 충남 205개, 충북 202개, 전북 188개, 강원 155개, 대전 114개, 광주 107개, 제주 54개, 세종 32개, 울산 20개 등이다.

복지부는 코로나19 전화 상담 참여를 희망하는 병·의원의 신청 방식도 간소화했다고 밝혔다. 지금은 지방자치단체 수기로 참여 신청을 접수하고 있지만, 오는 21일부터는 병·의원이 직접 보건의료자원통합신고포털에서 직접 신청할 수 있게 된다.

코로나19 전화 상담 병·의원 명단은 건강보험심사평가원 홈페이지와 지방자치단체 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

