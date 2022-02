"영장 들어오면 尹 죽어" 김만배 녹취록에… 李 "적반하장 후안무치"(종합)

"尹이야말로 '대장동 김만배 흑기사'"

[아시아경제 박준이 기자] 더불어민주당 측에서 윤석열 국민의힘 대선후보가 과거 검사 시절 화천대유 대주주인 김만배씨에게 "내가 우리 김부장 잘 아는데, 위험하지 않게 해"라고 말했다고 주장했다. 이재명 더불어민주당 대선후보도 이에 "적반하장 후안무치"라며 말을 보탰다.

우상호 더불어민주당 총괄선대본부장은 20일 오전 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열어 제보를 받았다며 이같은 내용이 담긴 김씨와 정영학 회계사의 통화 녹취록을 공개했다.

녹취록에 따르면 김씨는 정 회계사에게 "윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어"라고 했고, 정씨는 "죽죠. 원래 죄가 많은 사람이긴 해. 윤석열은"이라고 답했다.

이에 김씨는 "되게 좋으신 분이야. 나한테도 꼭 잡으면서 ‘내가 우리 김부장 잘 아는데 위험하지 않게 해(라고 했다)"고 했다.

우 본부장은 이에 대해 "영장 들어오면 윤석열은 죽는다는 말은, 김만배에게 자신(윤 후보)이 도와준 것이 드러나지 않게 한 취지로 보인다"며 "오늘 제가 공개한 것으로 윤 후보와 김만배는 깊은 관계이고, 윤 후보의 치명적 약점이 김만배에게 노출돼 있다는 것을 다시 한번 확인했다"고 강조했다.

이어 이재명 더불어민주당 대선후보와 김씨 사이에 연관성이 없다는 근거도 제시했다. 녹취록에 따르면 김씨는 정씨에게 "한 번 물어봐, 사람들한테"라며 "이재명한테 돈을 줬어? 내가 유동규한테 돈을 줬어?"라고 했다.

이를 두고 우 본부장은 "이 후보가 대장동 사업에서 아무런 이득을 취한 것이 없다는 사실이 확실하게 드러난 것"이라고 해석했다.

그러면서 "윤 후보와 국민의힘 인사들은 계속 대장동의 ’그 분‘이 이 후보라는 허위 사실을 지속적으로 유포하면서 음해해 왔다"며 "이 후보에게 반드시 사과해야 한다"라고 밝혔다.

또 "윤 후보야말로 대장동 비리의 뒷배를 봐준 ’대장동 김만배 일단 흑기사‘라고 볼 수밖에 없다"며 "윤 후보가 알고 있는 김만배의 ’위험한 일‘은 무엇인지, 김만배가 말하는 ’죄‘가 무엇인지 진실을 낱낱이 이실직고해야 할 것"이라고 말했다.

이 후보도 이날 우 본부장이 공개한 녹취록 전문을 페이스북에 공유하며 "적반하장 후안무치"라고 말했다. 자신에게 쏠렸던 '대장동 의혹'이 윤 후보와 관련됐음을 피력하기 위한 것으로 보인다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr