[아시아경제 황윤주 기자] IBK자산운용은 주주총회와 이사회를 통해 신임 대표이사에 전규백 전 IBK기업은행 부행장을 선임했다고 20일 밝혔다.

전 신임 대표는 오는 21일 공식적으로 취임해 업무를 시작할 예정이다.

전 신임 대표는 1990년 기업은행에 입행한 이후 15년간 여신심사 업무를 이끌어온 전문가로 우량여신확대 및 건전성 관리체계를 구축해 기업은행의 내실성장을 이끌어 왔으며, CIB그룹 부행장 및 경영지원그룹 부행장 등 주요요직을 두루 거쳤다.

IBK자산운용은 "이번 대표이사 선임을 통해, 국내·외 투자자들에게 한층강화된 고객 맞춤형 투자솔루션을 제공하는 선도 종합자산운용사로의도약을 기대하고 있다"고 말했다.

