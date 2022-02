[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서는 제20대 대통령 선거를 대비해 남구 관내 개표소인 광주대학교 체육관을 대상으로 18일 합동 소방안전점검을 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 점검은 소방특별조사반과 한국전기안전공사가 합동으로 진행됐으며 위험요인을 사전에 제거해 시민들이 화재로부터 안전하게 투표할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

주요 점검사항은 ▲ 소방시설의 정상 작동 여부 확인 ▲ 비상구 등 피난시설 확보 여부 ▲ 누전 및 과전류 차단기 관리상태 확인 ▲ 투·개표소 관계자 비상시 대처요령 안전교육에 중점을 뒀다.

김행모 예방안전과장은 “모든 시민이 참여하는 투표인만큼 철저한 사전점검으로 대통령 선거가 안전하고 원활하게 치러질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

